Prémio Nobel da Química destaca desenvolvimento de baterias de iões de lítio

O Prémio Nobel da Química 2019 foi atribuído, esta quarta-feira, a três cientistas, devido ao seu trabalho no desenvolvimento de baterias de iões de lítio.

O prémio foi atribuído a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino, anunciou a Real Academia das Ciências sueca.

O anúncio do prémio foi feito em Estocolmo, na Suécia, pelo secretário geral da Academia, Goran Hansson.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg