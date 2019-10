Linhas do Metro de Lisboa paradas devido a falha de energia

É o segundo incidente registado no metro de Lisboa na manhã desta quarta-feira.

O metro de Lisboa interrompeu a circulação de todos os comboios, esta quarta-feira, devido a uma falha energética. Depois de a linha verde ter apresentado problemas por volta das 9h, devido a uma alegada avaria num dos comboios, todas as linhas deixaram de circular.

Ainda não há confirmação de que o problema está resolvido, já que, a última informação confirmada, através do Twitter do Metro de Lisboa, é que às 10h57 ainda existiam perturbações em todas as linhas, sendo os tempos de espera superiores aos normais.

Corte de circulação no metropolitano



Informamos que, devido a uma falha energética, toda a rede do metropolitano de Lisboa se encontra encerrada. — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) October 9, 2019