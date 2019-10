Grupo espanca mulher devido a ajuste de contas por causa de droga

O Ministério Público (MP) acusa três pessoas dos crimes de sequestro, ofensa à integridade física qualificada, coação e tráfico de estupefacientes, depois de uma mulher ser espancada e abandonada, numa rua em Matosinhos, devido a um ajuste de contas relacionado com droga.

De acordo com uma nota da Procuradoria Distrital do Porto, os arguidos, dois homens e uma mulher, dedicavam-se ao tráfico de droga a partir de uma casa no Bairro Pinheiro Torres, no Porto. A agressão terá ocorrido com a “colaboração de outras duas mulheres, não identificadas”.

O caso remonta a 1 de julho de 2016, quando os arguidos pediram à sua antiga empregada doméstica "que lhes guardasse por três dias uma bolsa de mão contendo produto estupefaciente ainda não cortado". A mulher aceitou o pedido, mas viria depois a dar a droga como desaparecida.

Os arguidos decidiram espancar a mulher "até que devolvesse a droga ou dissesse o que lhe fizera".

De acordo com o relato da vítima, os arguidos recolheram-na em sua casa no dia 2 de julho, foi forçada a entrar num automóvel e levada para locais periféricos do Porto. Depois foi "arrastada para o exterior do veículo, pontapeada e socada em todo o corpo, golpeada com uma chave de parafusos de pneus, atingida com um pau até este partir e visada com uma faca que lhe foi encostada ao pescoço".

Depois de perder os sentidos “várias vezes”, “foi deixada à sua sorte” na Travessa de Recarei, Matosinhos, pelas 6h00 no dia 3 de julho.