Caixa passa a cobrar MB Way

Esta tendência não é um caso isolado. Esta prática do banco público surge depois do BPI, BCP, Crédito Agrícola, Santander, Montepio e Novo Banco terem passado a cobrar estas comissões.

A Caixa Geral de Depósitos vai passar também a cobrar comissões pelas transferências realizadas através da aplicação MB Way. Este pagamento de 88,4 cêntimos entra em vigor a partir de 25 de janeiro do próximo ano. No entanto, mantém-se a atual isenção aos clientes que façam estas operações a partir das aplicações da Caixa.

Também de fora destes custos ficam os clientes mais jovens e as contas pacote. No entanto, no caso destas últimas há limites: A “Conta S”há isenção até um máximo de quatro transferências por mês. A partir daí começam a pagar o valor unitário previsto. No caso da “Conta M”, a isenção aplica-se até cinco transferências mensais. Só a “Conta L”é que existe um número ilimitado de transferências mensais.

As transferências feitas através da aplicação MB Way podem sair mais caras do que se forem feitas no multibanco, já veio a alertar a Deco. A associação chama ainda a atenção para o facto de muitos bancos cobrarem taxas superiores a um euro. No entanto, esse valor pode variar consoante o montante a ser transferido através da aplicação.