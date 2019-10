Ellen DeGeneres explica polémica com Bush

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, assumidamente homossexual, viu-se envolvida numa polémica depois de ter sido ‘apanhada’ em amena cavaqueira, com direito a gargalhadas, com o antigo Presidente dos EUA George W. Bush, num jogo de futebol americano.

Depois de o vídeo ter sido divulgado nas redes sociais, não faltaram críticas à apresentadora, devido ao facto de esta ser uma mulher lésbica e liberal, enquanto Bush é um republicano conservador, alegadamente com ideais muito diferentes dos de Ellen, em especial os que se referem à comunidade LGBT.

Ora, a apresentadora decidiu referir o assunto no seu programa The Ellen Show, para tentar pôr fim à controvérsia.

"Durante o jogo mostraram uma imagem de mim e do George W. Bush a rirmos juntos. As pessoas ficaram chateadas, pensaram: 'Porque é uma [celebridade] liberal gay de Hollywood está sentada ao lado de um presidente conservador republicano'”, começou por dizer. Mas “eis a questão: sou amiga do George W. Bush. Na verdade, sou amiga de muitas pessoas que não partilham as coisas em que eu acredito. Somos todos diferentes e acredito que nos esquecemos que não faz mal sermos diferentes”, acrescentou.

Ellen DeGeneres fez questão de explicar: “Lá porque não concordo com alguém em tudo, não significa que não irei ser amiga dessa pessoa. Quando digo, 'sejam amáveis uns com os outros', não me refiro apenas às pessoas que pensam da mesma forma que vocês. É sermos amáveis com toda a gente".