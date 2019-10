Atriz brasileira rega plantas com sangue da menstruação

A atriz brasileira Bianca Bin revelou nas stories do Instagram que costuma regar as plantas com sangue da menstruação.

A prática está a ser tratada pela imprensa brasileira como sendo um ritual que pretende desmistificar o tema da menstruação, ainda considerado tabu, e celebrar a fertilidade.

Plantar a Lua, assim é o nome do ritual que Bianca Bin partilhou com os seus seguidores imagens publicadas nas stories. A atriz surge de biquíni a segurar um frasco com um líquido, que se pensa ser sangue menstrual diluído com água e com o qual vai regar as plantas.

A artista convida ainda outras mulheres a fazerem o mesmo, ao ter colocado a frase: 'plante a sua lua', nas imagens.