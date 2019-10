Pacotes de caça de animais selvagens: "É como a Black Friday, mas todos os dias são dias negros para os animais”

Uma empresa sul africana decidiu criar pacotes de caça de leões que têm criado alguma controvérsia nas redes sociais. Apesar de a empresa Mukulu African Hunting Safaris não ser a única a permitir a caça, foi pioneira em oferecer “dois pelo preço de um”.

A empresa em questão chega mesmo a fazer as contas e a dizer que esta “incrível oferta”, como é descrita, economiza 10 mil doláres a cada um dos caçadores, já que estas caças são feitas em grupo.

O fundador da campanha “Ban Trophy Hunting”, Eduardo Gonçalves pretende alertar para esta problema, chega mesmo a comparar esta estratégia à Black Friday. “As ofertas de última hora ou de cancelamento significam que alguns caçadores procuram descontos. É como a Black Friday, mas todos os dias são dias negros para os animais”.

A caça de animais selvagens é legal em países como a África do Sul, a Namíbia e Moçambique. A relativização dos assuntos está a gerar críticas. Ao jornal britânico Mirror, o fundador disse que matar animais cada vez gerava mais interesse nas pessoas. O chamado “negócio da caça de troféus, está em alta”. Eduardo Gonçalves explica à publicação que, anteriormente só quem possuía terras e coronéis do exército se interessava por esta prática. “Hoje em dia”, acrescenta, “engenheiros, gerentes de empresas de serviços ou até mesmo reformados que querem matar animais por diversão”.

“Book a lion hunt with us and add a lioness at no extra cost.”



Trophy hunt firm offering sickening buy one, get one free lion killing package https://t.co/x2TsMwS7nt