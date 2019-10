Autarca mexicano arrastado por camião por não cumprir promessa eleitoral | VÍDEO

Onze pessoas foram detidas no município de Las Margaritas, no estado de Chiapas, no sul do México, depois de terem prendido o autarca do município a uma carrinha e o terem arrastado pelas ruas. Tudo porque Jorge Hernández não cumpriu uma promessa da sua campanha de reparar uma estrada local.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um grupo de homens a puxar o autarca para fora do edifício e a prendê-lo ao veículo. Também as imagens captadas pelas câmaras de vigilância mostram o homem a ser arrastado pelo alcatrão.

As autoridades, quando chegaram ao local, conseguiram libertaram o autarca, que não sofreu ferimentos graves, e deteve os 11 envolvidos, que confrontaram as autoridades e acabaram por ficar feridos. Jorge Hernández já veio a público afirmar que não irá apresentar queixa por rapto e tentativa de homicídio.