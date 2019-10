José Gomes já não é treinador dos ingleses do Reading

O treinador português José Gomes já não orienta o Reading FC, informou esta quarta-feira o emblema que milita no Championship, segunda divisão de Inglaterra.

O técnico de 49 anos não resistiu a uma série negativa de seis partidas sem ganhar ao serviço dos royals, que orientava desde o final de dezembro de 2018. O Reading está em antepenúltimo na Championship e em lugares de descida – com mais três pontos que o último classificado Stoke City.

José Gomes deixa o comando técnico da equipa inglesa após 38 jogos disputados, dos quais resultaram nove vitórias, 14 empates e 15 derrotas.

CLUB STATEMENT | Reading Football Club can announce that José Gomes has left his position as first team manager



