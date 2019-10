Cão agredido e abandonado no lixo não sobrevive aos ferimentos

Um cão idoso morreu esta segunda-feira, depois de ter sido espancado pelos donos e abandonado no lixo. O animal, de raça Yorkshire Terrier, foi encontrado no lixo, na passada quinta-feira, no norte da Filadélfia, nos EUA, com ferimentos graves.

De acordo com o Grupo de Socorro Animal da Filadélfia, que foi chamado ao local para socorrer o animal, o cão sofreu um traumatismo craniano que acabou por levar à sua morte.

A Sociedade da Pensilvânia para a Preservação da Crueldade contra os Animais (SPCA) conseguiu angariar 3000 euros para tratar o Pringles - nome dado pela associação ao animal -, mas este acabou por não resistir aos ferimentos e morreu quatro dias depois de ser encontrado.

Os donos do animal já foram identificados e o caso está a ser investigado pelas autoridades competentes.