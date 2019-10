Jogador espanhol diz que técnico português mudou as rotinas da equipa.

Pablo Mari, defesa espanhol ao serviço do Flamengo, confessou que a chegada do treinador português fez com que a equipa passasse a render muito mais.

"É capaz de um minuto após o jogo corrigir e melhorar. É para poucos. O mister [Jorge Jesus] mudou a minha vida em três meses. Se ele não treinasse da maneira que treina, não teria tirado o melhor de mim. Temos que agradecer porque temos um belíssimo treinador. (...) O mister tem conseguido passar-nos muito bem aquilo que quer em cada partida. É parecido com o que passa na Europa", disse Mari na conferência de imprensa desta quarta-feira.

Questionado sobre a intensidade dos treinos de Jorge Jesus, Mari reconheceu que está cansado, mas que por outro lado está muito motivado. "Cansado, evidentemente, estou. Não estava habituado a jogar tantas partidas seguidas, domingo e quarta, mas tenho vontade de continuar. Quando jogo pelo Flamengo esqueço que estou cansado. Quero muito ajudar a equipa".

O Flamengo é atualmente o líder do campeonato Brasileiro de futebol e na madrugada desta quinta-feira vai jogar frente ao Atlético Mineiro, em jogo a contar para a 24.º jornada.