Trump manda boca a Guterres no Twitter

O secretário-geral da ONU, António Guterres, deixou o alerta, esta terça-feira, de que a ONU está a atravessar um momento de crise financeira e que corre sério risco de ficar sem dinheiro até ao final de outubro.

O português adiantou que estão já a ser analisadas medidas extraordinárias para garantir o pagamento de salários até ao final do ano.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, não quis perder a oportunidade de lançar farpas às Nações Unidas, organização à qual considera que o seu país dá dinheiro em exesso, e respondeu a Guterres no Twitter.

"Faz com que todos os países paguem, não apenas os EUA!", escreveu no Twitter, partilhado uma notícia da CBS sobre o tema.

So make all Member Countries pay, not just the United States! https://t.co/IVbE4MqBVl