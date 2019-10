Miley Cyrus está hospitalizada

Cody Simpson apareceu no hospital com flores e uma guitarra.

Miley Cyrus encontra-se hospitalizada devido a uma amigdalite. Foi a própria cantora que anunciou aos seguidores, através da sua conta de instagram, o seu estado de saúde, esta terça-feira.

A artista partilhou uma fotografia na cama do hospital, pedido aos seus fãs “boas vibrações” para conseguir recuperar a tempo de atuar no evento Gorillapalooza, organizado por Ellen DeGeneres.

"A tentar curar-me o mais rápido possível para estar este fim de semana no Gorillapalooza com Ellen DeGeneres, Portia de Rossi e Bruno Mars”, declarou Miley.

A cantora partilhou fotografias ao lado da mãe, Tish Cyrus, que tem estado do seu lado no hospital e que a ajudou a tornar a roupa do hospital mais 'fashion'. Ao longo do dia de hoje, Miley partilhou fotografias nos seus stories, onde mostra que tem recebido vários mimos por parte dos amigos e família.

Cyrus partilhou ainda vários vídeos e fotografias de Cody Simpson, que a imprensa internacional diz ser o novo romance da cantora do hit "Mother's Daughter". O cantor aparece a cantar e a tocar guitarra para Cyrus e ambos aparecem deitados, lado a lado, na cama de hospital. Miley partilhou ainda uma fotografia de umas rosas, onde identificou Simpson.