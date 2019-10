Temperatura máxima sobe esta quinta-feira e os termómetros vão ultrapassar os 30 graus

Esta quinta-feira vai ficar marcada pelo bom tempo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), além de ser esperado céu geralmente limpo em todo o país, há ainda uma subida da temperatura máxima.

Está também previsto vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, soprando moderado (20 a 30 km/h) de noroeste na faixa costeira ocidental. Nas terras altas, o vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante leste, sendo nas regiões Norte e Centro até meio da manhã e a partir do meio da tarde no Algarve. A subida da temperatura máxima será mais significativa no litoral Norte e Centro.

Em Évora, a temperatura máxima vai chegar aos 32 graus, aos 31, em Beja e Santarém, e aos 30 em Setúbal e Castelo Branco. Viseu será o distrito onde a temperatura máxima será mais baixa, com os termómetros a marcar os 23 graus.

A temperatura mínima vai variar entre os 18 graus, em Faro, e os 8 graus, em Bragança.

O IPMA colocou, esta quinta-feira, sete concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco e Santarém em risco máximo de incêndio