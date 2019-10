Filho de Bolsonaro enganou-se no nome de Cristiano Ronaldo e a Internet não perdoou

Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, cometeu uma gafe que se tornou viral. Através do Twitter, o filho de Jair Bolsonaro queria fazer uma campanha contra o aborto com caras conhecidas, mas acabou por errar no nome de Cristiano Ronaldo.

"Mãe de Cristiano Robaldo tentou abortar e arrependeu-se: 'Se a vontade de Deus é que esta criança nasça, que assim seja", referiu Eduardo Bolsonaro na publicação, onde aparece ainda Steve Jobs e Chaves, personagem de uma série popular no Brasil.

Mas a Internet não perdoou o erro “Cristiano Robaldo” e rapidamente se multiplicaram as reações.

O aborto não livra a mãe de um fardo, mas pode sim livrá-la da oportunidade de ter uma família incrível. pic.twitter.com/z4uMHMYj0D — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 8, 2019