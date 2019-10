ASAE está a realizar megaoperação de fiscalização em todo o país

A ASAE está a levar a cabo, esta quinta-feira, uma megaoperação de fiscalização para o controlo de bens alimentares e não alimentares em todo o país.

A operação, que terá a duração de 30 horas, conta com 175 operacionais que vão fiscalizar mais de 200 operadores económicos em 60 locais do país. A fiscalização só irá terminar esta sexta-feira de madrugada.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE, a operação já teve início, por exemplo, em Lisboa, no acesso à Ponte 25 de Abril, e irá também realizar-se em zonas fronteiriças.

"Esta operação é feita com alguma regularidade com o objetivo, em termos estratégicos, de verificar as condições do comprimento normativo na matéria do transporte", explicou o responsável.

“Produtos alimentares e não alimentares serão fiscalizados" disse ainda, acrescentando que se trata de um “controlo estratégico”.