Goucha revela que fã se mudou dos EUA para o Alentejo por sua causa

Confesso que sempre que fico no monte, fazendo nada, não tenho grande vontade em regressar ao trabalho. Depois tudo passa com o frenesim e a magia do estúdio e mais ainda quando ouço coisas como o que escutei ainda agora enquanto almoçávamos no Gadanha, em Estremoz. Esta senhora, Maria Crespo de sua graça, abeirou-se da mesa para me dizer que veio de Atlanta (EUA) há 4 meses para viver agora em Estremoz, só porque foi vendo o quanto mostro e falo do Alentejo e desta cidade em particular, por causa da feira dos sábados, do seu património e das suas gentes. Ela ainda terá perguntado ao marido:" será que Estremoz é mesmo bonito?" ao que ele respondeu:"se o Goucha gosta é porque é!". Diz-se apaixonada, apenas estranhou a calmaria comparativamente com Atlanta, também pudera, por isso decidiu montar um cabeleireiro em plena cidade. Ainda não tinha digerido a história e logo um alentejano veio ter comigo para acrescentar: "obrigado pelo que faz por nós!". Cousa pouca, penso eu, mas logo ali ganhei ganas de voltar à lida para continuar a falar do melhor de nós, contrariando o que de menos agradável é notícia e dá audiência ou não vivessemos numa civilização do espectáculo. Bora lá trabalhar, que o monte espera sempre.

