Exportações e importações diminuem em agosto

No passado mês de agosto, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -3,8% e -4,0%, respetivamente, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em julho, as taxas registadas foram +1,3% e+9,5%, respetivamente.

“Destacam-se os decréscimos nas exportações e nas importações de combustíveis e lubrificantes (-44,1% e -43,7%, respetivamente), nomeadamente nas exportações de Produtos transformados e nas importações de Produtos primários”, explica o INE.

Se se excluir os combustíveis e lubrificantes, as exportações passam a ter um saldo positivo de 0,6% e as importações de 4,4% - em julho, os valores eram +3,0% e +9,7%.

“O défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 78 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1 638 milhões de euros em agosto de 2019. Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1 288 milhões de euros, registando um aumento do défice de 190 milhões de euros em relação a agosto de 2018”, refere o departamento de estatística.

O INE destaca ainda o facto de, no último trimestre, as exportações de bens terem diminuído 3,6% e as importações terem registado um aumento de 0,6% em relação ao período homólogo de 2018.