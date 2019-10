Olga Tokarczuk e Peter Handke vencem Prémio Nobel da Literatura

O prémio Nobel da Literatura 2019 foi atribuído, esta quinta-feira, ao escrito austríaco Peter Handke.

Também a escritora Olga Tokarczuk foi premiada, com um ano de atraso. A polaca recebeu o prémio correspodente ao ano de 2018. Este atraso prende-se com o facto de membros da Academia Sueca terem estado envolvidos num escândalo de abuso sexual que levou a várias demissões e acabou por atrasar a atribuição do prémio anterior.

[Em atualização]

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB