FC Porto regressa aos lucros

A SAD do Futebol Clube do Porto (FC Porto) anunciou esta quinta-feira que registou um lucro líquido de 9,5 milhões de euros na época 2018/2019, depois de na época anterior ter registado prejuízos.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube explica que “apesar do acréscimo dos custos, os resultados operacionais excluindo resultados com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 25.737 milhões de euros, pelo crescimento das receitas operacionais, devido ao aumento das receitas obtidas pela excelente performance do FC Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva”.

O FC Porto diz que os resultados com transações de passes de jogadores atingiram os 42.655 milhões de euros, “um valor ainda assim inferior aos 50.016 milhões alcançados na época anterior”.

O clube liderado por Pinto da Costa destaca ainda a “redução do passivo em 56.068 milhões de euros, que se situa agora nos 408.105 milhões, essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos, em 56.807 milhões, o que representa uma diminuição de 20%, face a junho de 2018, do passivo remunerado do Grupo”.