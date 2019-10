Índice de produção na construção aumentou 2,9% em agosto

Dados do INE

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o Índice de Produção na Construção teve uma variação homóloga de 2,9% em agosto, menos um ponto percentual do que no mês anterior.

“O ligeiro abrandamento foi determinado pelo segmento a Engenharia Civil que apresentou uma variação de 3,2%, 0,3 pontos percentuais inferior à observada em julho. A Construção de Edifícios aumentou 0,1 pontos percentuais para uma variação de 2,7%”, refere o documento publicado esta quarta-feira.

O INE explica que os índices de emprego e de remunerações cresceram 2,0% e 6,0%, em comparação com as variações de 2,2% e 6,0% em julho, respetivamente.