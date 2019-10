Miley Cyrus surge em fotografia com Cody Simpson após ter alta hospitalar

Miley Cyrus já teve alta hospitalar, depois de ter sido internada devido a uma amigdalite. A cantora estava internada desde, pelo menos, terça-feira.

A cantora surge numa fotografia com Cody Simpson, nas stories da conta do Instagram do cantor, onde se pode ler: “A minha menina está finalmente livre”.

O artista é apontado como o novo namorado de Miley Cyrus, mas a notícia ainda não foi oficialmente confirmada. Também Miley postou uma fotografia com Cody Simpson, já fora do hospital.