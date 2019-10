João Baião publica foto onde agradece a todos pelo apoio após a morte da mãe

Mãe Mãe - que adormente este viver dorido, E me vele esta noite de tal frio, E com as mãos piedosas até o fio Do meu pobre existir, meio partido... Que me leve consigo, adormecido, Ao passar pelo sítio mais sombrio... Me banhe e lave a alma lá no rio Da clara luz do seu olhar querido... Eu dava o meu orgulho de homem - dava Minha estéril ciência, sem receio, E em débil criancinha me tornava, Descuidada, feliz, dócil também, Se eu pudesse dormir sobre o teu seio, Se tu fosses, querida, a minha mãe! Antero de Quental Muito obrigado a todos! 😘❤️🌹

A post shared by João Baião (@joaobaiaobaiao) on Oct 10, 2019 at 6:21am PDT