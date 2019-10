O trânsito no IC33 encontra-se condicionado.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa zona de mato na freguesia de São Francisco da Serra, em Grândola.

O alerta para o fogo foi dado às 12h34. No local encontram-se 118 operacionais a combater as chamas, acompanhados por 39 viaturas terrestes e oito meios aéreos, de acordo com a página oficial da Proteção Civil.

O trânsito no IC33, entre o Nó de São Francisco e o Nó de Santa Margarida da Serra, está condicionado, devido ao fumo do incêndio.