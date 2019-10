Mourinho já tem clube, diz presidente do Lyon

Pode estar para muito breve o regresso de José Mourinho aos bancos. Pelo menos a julgar pela revelação do presidente do Lyon, Jean-Michael Aulas, à rádio francesa RMC Sport: de acordo com o dirigente, o Special One rejeitou a oferta para treinar o clube francês porque "está prestes a aceitar outra proposta".

"Numa conversa telefónica relativa aos resultados financeiros do clube, o presidente Aulas confirmou a informação da RMC Sport de ontem [quarta-feira]. Ele tentou convencer José Mourinho, mas o português rejeitou porque está prestes a aceitar outra proposta", contou Mohamed Bouhafsi, jornalista daquela estação.

O Lyon, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, está a realizar uma temporada muito abaixo das expetativas a nível interno: o conjunto onde alinha o guarda-redes internacional português Anthony Lopes ocupa um dececionante nono lugar na Ligue 1, com nove pontos em igual número de jogos. Por essa razão, despediu o técnico Sylvinho na passada segunda-feira, com Mourinho a ser a opção primordial para Aulas - um desejo que não poderá ser satisfeito, pelo menos para já.