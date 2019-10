Profjam internado depois de ter sofrido ataque psicótico

O rapper português Profjam foi internado esta segunda-feira, ao final da tarde, no hospital Amadora-Sintra, devido a um ataque psicótico, avança o Correio da Manhã. Segundo a mesma fonte, o artista estava a escrever uma nova música intitulada "Anjos e Demónios". Segundo fonte médica, o ataque psicótico pode ter sido originado pelo consumo em excesso de drogas.

Os concertos do cantor marcados para este mês já foram cancelados. Por outro lado, em comunicado, a organização do festival onde Projam iria atuar ontem, em Alvaiázere, disse que a agência do artista tinha informado o festival que o músico tinha sofrido um acidente de carro, mas "sem gravidade maior", no entanto, "terá de ficar num período de descanso".

Projam teve alta esta quarta-feira de madrugada e está internado numa unidade de tratamento, recuperação e prevenção de toxicopendentes, segundo o Correio da Manhã. A agência do cantor ainda não abordou o tema.

O cantor já deixou uma mensagem aos fãs, através das redes sociais, onde diz que admite ter ido parar ao hospital por "exageros/excessos". Profjam diz estar bem e que "agora vai estar fora durante uns tempos" para tratar de si. "Prometo voltar mais forte do que nunca", escreveu no storie.