Ex-atleta paralímpico senta-se no topo de um avião para o impedir de descolar | VÍDEO

James Brown é parcialmente cego e ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres no ciclismo, mas foi mais tarde banido, por dois anos e meio, por utilizar doping.

Um ex-atleta paralímpico e ativista ambiental, James Brown protagonizou um protesto no Aeroporto de Londres, no Reino Unido. Brown subiu ao topo de um avião da companhia áerea British Airways, esta quinta-feira para protestar pelo clima e pela urgência de mudança de atitude.

Os bombeiros acabaram por remover o homem do aparelho e tanto Brown como a mulher que o gravava foram detidos, de acordo com a Sky News.

Recorde-se que a Extinction Rebellion já veio a público afirmar que pretende impedir que os aviões levantem voo do aeroporto de Londres, durante os próximos dias, para impedir a pegada ecológica e combater a ideia do país em extender o aeroporto. Na opinião do grupo ambiental, criar uma infraestrutura aeroportuária maior vai contra o ideal da "emergência ecológica" que o mundo enfrenta e decretada pelo parlamento britânico, que pretende alcançar uma pegada de carbono neutra em 2050.

Os protestos ambientais, que estão a ser realizados um pouco por todo o mundo, já levaram a 800 detenções no Reino Unido, declararam as autoridades na segunda-feira.