Century 21. Nova app para comprar e vender casa

A Century 21 Portugal acabou de lançar uma aplicação móvel cujo principal objetivo é facilitar a procura de habitação, tornando a tarefa mais fácil, eficiente, cómoda, transparente e com capacidade de gerar valor para os utilizadores.

Em comunicado, a consultora explica que a aplicação recorre à inteligência artificial para revolucionar a forma de procurar, comprar ou vender uma habitação. Esta integra um assistente digital que interage e orienta o utilizador em todas as fases do processo, recolhendo informação sistematizada sobre o utilizador e o tipo de habitação pretendida. Segue-se a seleção do consultor imobiliário - que recebe toda informação sobre o imóvel pretendido e o perfil do utilizador - e que será o único interlocutor do comprador, em todos os procedimentos de procura e transação da casa.

No que diz respeito a compra de casa, a app disponibiliza um modelo de georreferenciação de imóveis. As funcionalidades permitem a seleção de datas e agendamento automático de dia e hora de visita à casa, com sincronização automática de agendas entre cliente e consultor.

Para quem quer vender a sua casa, a aplicação agrega um sistema de avaliação automática de imóveis, com apresentação de valores de comercialização aos proprietários, entre outras utilidades práticas.

Para Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal, a nova aplicação “vem revolucionar a forma de comprar ou vender uma casa”. “O recurso à Inteligência Artificial permite simplificar e digitalizar muitos dos procedimentos de uma transação imobiliária e torná-los extremamente seguros, transparentes, rigorosos e convenientes para o utilizador”, garante o responsável.