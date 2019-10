Idoso morre em despiste de trator na Póvoa do Lanhoso

Um homem com cerca de 70 anos morreu no despiste de um trator, a meio da tarde desta quinta-feira, numa aldeia da Póvoa de Lanhoso, do distrito de Braga.

A ocorrência verificou-se na localidade de Cancelos, da freguesia de São João de Rei, no concelho da Póvoa de Lanhoso, tendo a mulher sofrido ferimentos que não inspiravam grandes cuidados, tendo sido transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, o INEM e a GNR com 13 operacionais e cinco veículos, com as suas tarefas dificultadas por o trator se ter despenhado numa ribanceira.