Cristina Ferreira defende Joacine. "Pensem um bocadinho"

Joacine Katar Moreira tem sido uma das deputadas mais faladas, desde que foi eleita no passado domingo. Esta quinta-feira, Joacine esteve no programa de Cristina Ferreira à conversa com a apresentadora.

Como é habitual, a apresentadora das manhãs da SIC partilhou uma fotografia da convidada na sua conta oficial de instagram. O que Cristina não esperava era as centenas de críticas a Joacine e à sua presença no programa.

Muitos criticaram a deputada, acusaram-na de usar a sua gaguez para conseguir protagonismo na esfera pública e de ter celebrado a vitória de domingo com uma bandeira da Guiné-Bissau.

Cristina Ferreira criticou a atitude de muitos dos seus seguidores e escreveu no storie: "Ler os comentários deixados nos posts com a Joacine é assustador. Muito. Pensem um bocadinho", apelou.