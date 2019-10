Chuva e frio chegam no fim de semana

As temperaturas de outono parecem que vão chegar a Portugal continental a partir de domingo, dia em que se prevê uma descida da máxima de 3 a 6 graus Celsius. A chuva também vai marcar o fim de semana.

Por outro lado, esta sexta-feira ainda é de verão com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado e temperaturas que em alguns locais ainda vão rondar os 30 graus, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Tudo começa a mudar amanhã, dia quem que se dá uma “alteração significativa”. “Está previsto céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas, em especial nas regiões Centro e Sul durante a tarde, e uma ligeira descida das temperaturas", disse um meteorologista, citado pela agência Lusa



As temperaturas, em especial as máximas, sofrem ainda uma descida maior no domingo, sendo que na segunda-feira haverá nova baixa. “Na soma dos dois dias e em alguns casos a descida poderá chegar aos 10/12 graus, mas na generalidade do território será de 6/7 graus", indicou.