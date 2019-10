Nobel da Paz de 2019 atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia

O vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019 é Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro etíope, anunciaram nesta sexta-feira as Academias sueca e norueguesa.

A distinção foi atribuída devido aos de esforços Abiy Ahmed Ali para “alcançar a paz e a cooperação internacional” com os acordos de paz com a Eritreia.

“A Paz não chega das ações de apenas uma parte. Quando o primeiro-ministro estendeu a sua mão, Isaias Afewerki [Presidente da Eritreia] agarrou-a”, para começarem juntos um percurso de paz, justificou o comité.

