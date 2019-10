ASAE apreendeu 1,8 toneladas de carne em operação por todo o país

Numa operação que contou com a colaboração da PSP e da GNR, a ASAE apreendeu 1,8 toneladas de carne, que os veterinários da autoridade estão a analisar. O objetivo desta operação, que decorreu entre os dias 9 e 11 de outubro por todo o país, era a verificação das condições de transporte de “mercadorias em circulação (bens alimentares e não alimentares)”, segundo a autoridade informou.

As autoridades estiveram por todo o país, durante cerca de 30 horas, “nas principais vias de acesso aos grandes centros urbanos, industriais, mercados abastecedores e zonas fronteiriças”. Para além da carne, foram apreendidos 30 quilos de pescados, 20 quilos de géneros alimentícios ultracongelados e 13 registadores de temperatura.

Após as operações, foram instaurados 32 processos de contraordenações devido, principalmente, “à falta de condições e requisitos de higiene no transporte de géneros alimentícios”, mas também devido a irregularidades no controlo das temperaturas onde os alimentos eram transportados e no incumprimento das regras de rotulagem.

A operação, que aconteceu em 60 locais, envolveu 175 inspetores da ASAE, que fiscalizaram 2946 operadores económicos.