Desmantelada rede que falsificava combustíveis

Uma rede que falsificava carburantes foi desmantelada pelo Destacamento de Ação Fiscal do Porto, tendo sido apreendidos 13 mil litros de produtos químicos e 24.380 cigarros, no âmbito da operação “Escape Limpo”, desencadeada no Porto e em Braga.

Os produtos químicos apreendidos eram utilizados como substitutos da gasolina para abastecer veículos, escapando à respetiva tributação, segundo as investigações criminais, revelou o comandante do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, capitão Ricardo Amaro

Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, com a finalidade de desmantelar uma rede ilegal que se dedicava à distribuição e venda a consumidores finais de produtos com características carburantes, foram cumpridos 34 mandados de busca, das quais 25 domiciliárias e nove em armazéns e veículos.

Da operação “Escape Limo” resultou a apreensão de 13 mil litros de produtos químicos, que eram usados como combustível, 24.380 cigarros resultantes da comercialização ilícita de combustíveis e três mil euros em numerário.

No seguimento da ação foram identificados quatro homens, com idades entre os 30 e 55 anos, bem como duas empresas com atividade na comercialização de produtos químicos. Os suspeitos foram constituídos arguidos e indiciados da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo de produtos sujeitos a Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.

A operação teve a colaboração de uma equipa especializada em matérias perigosas da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR e da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).