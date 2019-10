Dolores Aveiro diz estar bem de saúde. "Faço muitas caminhadas e fecho a boca"

Depois de várias pessoas terem comentado que Dolores Aveiro estava muito mais magra, a mãe de Cristino Ronaldo deicidiu comentar o porquê da perda de peso.

A mulher de 64 anos descansou os fãs e disse que não se passa nada com a sua saúde, como alguns tinham comentado, apenas que atualmente se preocupa mais com a sua imagem e tem tido mais cuidado com o que come. . "Está tudo bem comigo, graças a Deus. Faço muitas caminhadas e fecho a boca. Tenho cuidado com a alimentação, não como muitas porcarias", revelou Dolores ao Correio da Manhã.

A mãe de Ronaldo diz estar feliz com o seu corpo e aceita as críticas. "Não posso agradar a todos. Sinto-me bem com a minha imagem. Acho que estou bem para a minha idade", afirmou.