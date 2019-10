Cartão de memória encontrado na rua ajuda autoridades a desvendar homicídio

Uma mulher estava a passear na rua quando encontrou um cartão de memória que tinha as palavras "homicídio no Marriot" escritas por cima.

Uma mulher norte-americana encontrou um cartão de memória na rua, na cidade de Anchorage, no Alasca, com as palavras "homicídio no Marriot" escritas por cima, no mês passado. A curiosidade fê-la apanhar o cartão, sem nunca esperar o que iria encontrar: Imagens e vídeos que mostravam o assassinato de uma mulher. Rapidamente, a mulher entregou o cartão às autoridades, que conseguiram desvendar o crime.

O corpo de uma mulher tinha sido encontrada na rua da cidade, uma semana antes da descoberta do cartão. As fotografias e as imagens mostravam a mulher nua, a ser agredida e estrangulada num quarto de hotel, de acordo com a revista Time, que tece acesso aos documentos judiciais. Ainda no cartão de memória, existem fotografias que mostram o corpo sem vida, a ser embrulhado num cobertor, e levado para a bagageira de uma carrinha no estacionamento de um hotel.

A polícia, depois de ter verificado a autenticidade das imagens, prendeu um homem de 48 anos, de nacionalidade sul-africana, suspeito de homicídio em primeiro-grau. A voz do arguido foi identificada nos vídeos presentes no cartão de memória e a partir daí foi tudo mais fácil: Brian Stevce Smith tinha realmente estado num hotel Marriot de 2 a 4 de setembro e era proprietário de uma carrinha igual à que aparecia nas imagens.

Até ao momento, a identidade da vítima e o porquê do assassinato ainda não são de conhecimento público.