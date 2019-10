Liam Hemsworth passeia de mãos dadas com atriz em Nova Iorque

Liam Hemsworth foi visto, esta quinta-feira, a passear de mãos dadas com Maddison Brown, atriz e modelo australiana.

Apesar de não haver confirmação, a jovem de 22 anos é apontada na imprensa internacional como a nova namorada do ator, que se separou de Miley Cyrus em agosto deste ano.

Os dois foram vistos a passear de mãos dadas, em Nova Iorque, em West Village, onde ambos terão dado pela presença dos paparazzi sem, por isso, se mostrarem incomodados.

Liam Hemsworth was seen on a date with a mystery blonde in NYC!



