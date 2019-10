Princesa da Bélgica detida em manifestação pelo ambiente em Londres

A princesa da Bélgica, Esmeralda, filha mais nova do antigo rei Léopold III e da princesa de Réthy, Lillian Baels, foi detida depois de ter participado numa manifestação ambiental do grupo Extinction Rebellion, em Londres.

Esmeralda é ativista há anos e esta não é a primeira detenção que o membro da família real enfrenta. A princesa de 63 anos foi libertada, sem qualquer acusação, no entanto irá permanecer sob investigação, segundo o canal de televisão alemão, RTL.

"Através da sua mobilização, os grupos do Extinction Rebellion estão a criar um novo discurso", declarou a princesa, citada pelo jornal Le Soir. "Até agora, todas as manifestações e outras tentativas de fazer as autoridades agirem resultaram em boas palavras e compromissos raramente seguidos por ação concreta", rematou.

Mais de mil ativistas foram detidos, desde segunda-feira, em Londres. Recorde-se que esta quinta-feira, um atleta paralímpico e parcialmente cego subiu ao topo de um avião da British Airways para tentar impedir que este descolasse, protestanto a decisão do governo britânico de expandir o aeroporto de Londres.