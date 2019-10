Incêndio em Los Angeles ameaça zona urbana e obriga à mobilização de cem mil pessoas

Um incêndio em Los Angeles obrigou à evacuação de várias casas e à mobilização de cerca de cem mil pessoas, no norte da cidade, no Vale de San Fernando. As chamas já provocaram uma vítima mortal, um homem que morreu de paragem cardíaca durante as operações de resgate.

O incêndio deflagrou esta quinta-feira à noite (madrugada em Portugal) e danificou pelo menos 25 casas e deixou 23 mil residências em risco. Uma área 18 quilómetros quadrados foi destruída e o vento e as correntes de fumo estão a dificultar o trabalho dos operacionais.

Várias escolas e estradas da região já foram encerradas, visando a segurança da população, que está a auxiliar os bombeiros no combate às chamas.