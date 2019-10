Jane Fonda foi detida esta sexta-feira | VÍDEO

Jane Fonda foi esta sexta-feira, dia 11, detida em Washington. A atriz de 81 anos foi detida por estar a protestar em frente ao Capitólio, em defesa do ambiente, um evento organizado pela Oil Change International.

Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra a atriz a ser algemada pela polícia. Além da celebridade, outras 15 pessoas foram detidas, segundo declarações das autoridades locais ao The Hollwood Reporter.

