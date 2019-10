Vídeo mostra avião destravado a sair da pista e deslizar até à terra no Aeroporto Sá Cárneiro

ANA vai abrir inquérito junto da TAAG para apurar as causas do incidente.

Um avião da transportadora aérea angolana, TAAG, estacionado na placa do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, deslizou até uma zona de terra, este sábado de manhã.

A ANA, que gere os aeroportos nacionais, já confirmou o incidente e revelou que vai ser aberto um inquérito junto da transportadora angolana para apurar o que se passou.

“Confirmamos ocorrência de um incidente com avião da TAAG. O incidente não teve consequências e a operação está a correr com normalidade", lê-se numa nota escrita, citada pela agência Lusa.

As causas do incidente "terão que ser esclarecidas pelo inquérito que está a ser realizado junto da companhia aérea e da sua empresa de assistência", acrescenta a empresa.

Já o Jornal de Notícias avança, citando uma fonte do aeroporto do Porto, que "alguém se esqueceu de colocar calços nas rodas do avião, o que fez com que deslizasse até uma zona de terra".