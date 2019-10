Urgência pediátrica do Garcia de Orta fecha esta noite

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai estar fechada entre as 20 horas deste sábado e as 8 horas deste domingo. O encerramento deve-se à falta de médicos para cumprir a escala noturna, segundo a administração daquela unidade de saúde.

"A urgência do serviço de pediatria encerrará das 20 horas de hoje, dia 12 de outubro, até às 08 horas de amanhã [domingo], dia 13 de outubro, por insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna", lê­-se no comunicado do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta.

Todos os utentes que necessitem de recorrer a este serviço, durante o período em causa, deverão dirigir-se aos hospitais Santa Maria ou Dona Estefânia, em Lisboa.

A administração do hospital disse ainda que lamentava a situação, deixando a garantia de que está a proceder a "todas as diligências necessárias para ultrapassar as dificuldades", em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e com a tutela.

Recorde-se que na sexta-feira, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul tinha alertado que a urgência pediátrica daquele hospital continuava em risco de fechar à noite e que mais quatro médicos poderiam demitir-se caso não existam "mudanças".

"A proposta dos colegas de pediatria é muito clara: têm que deixar de fazer bancos de urgência à noite, porque só sete pediatras é que fazem urgência e, desses sete, só quatro têm menos de 55 anos [e fazem noites]", afirmou, na altura, à agência Lusa o presidente do sindicato, João Proença.

De sublinhar que o problema da falta de pediatras no Garcia de Orta já se arrasta há mais de um ano, desde a altura em que saíram 13 profissionais, cuja ausência não foi compensada. O lançamento de concursos não foi suficiente para colmatar esta carência porque "ninguém concorreu".