Shakira e Piqué chegam a Portugal para fim de semana secreto

A cantora colombiana Shakira e o jogador do Barcelona Piqué aterraram a bordo do seu jato particular na sexta-feira ao início da noite em Beja.

Segundo o Jornal de Notícias, eram cerca da 20h quando o casal deixou a aerogare do Terminal Civil Aeronáutico de Beja, onde estava uma viatura à espera para transportar ambos para um sítio desconhecido.

Sabe-se apenas que Shakira e Piqué viajaram sem os dois filhos e que devem passar o fim de semana, não se conhecendo o dia preciso da partida.

Recorde-se que a cantora e o jogador, ambos figuras de renome internacional, conheceram-se 2010 durante o Mundial de Futebol na África do Sul e vivem juntos desde 2011.

São pais de Milan e Sasha Piqué Mebarak, de 6 e 4 anos, respetivamente.