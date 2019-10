Homem dispara sobre várias pessoas em igreja nos EUA

Um homem disparou contra várias pessoas junto a igreja, onde estaria a decorrer um casamento, numa pequena cidade do Estado norte-americano de New Hampshire.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, mas até ao momento não há informação de vítimas mortais segundo a CNN, que avançou ainda que as autoridades detiveram um suspeito.

O governador de New Hampshire já reagiu ao incidente no Twitter, garantindo que está a acompanhar o caso junto das autoridades locais e estaduais.

"As autoridades estaduais estão no local, prestando os primeiros socorros e a investigar o tiroteio em Pelham", escreveu Chris Sununu.

State officials are on scene assisting local first responders in the response and investigation of a shooting in Pelham, NH. While this remains a very active scene, the State of New Hampshire will provide all necessary resources to support the community and our local partners.