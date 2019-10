Rita Pereira recorda fotografia em que posou nua: "Estava mais fit grávida do que agora"

9 meses 💙 9 months 💙 9 mois HAPPINESS IN BLACK AND WHITE #pregnant #gravida #enceinte #9monthspregnant #babyonboard #love #girl #happy #happiness #belly #blackandwhite #tattoos #momtobe #naked #nudes #hair @griffehairstyle #makeup @joanamoreira_makeup #photographer @_andrebrito_ #project @the_belly_project #thankyouAndreBrito

A post shared by Rita Pereira (@hyndia) on Dec 26, 2018 at 1:39pm PST