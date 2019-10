Chuva deixa cinco distritos sob aviso amarelo este domingo

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para o regresso da chuva, que “poderá ser persistente e por vezes forte".

As condições metorológivas esperadas colocaram sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

O aviso amarelo vigora a partir das 07h para Porto, Viana do Castelo e Braga e a partir das 10h para Aveiro e Vila Real, terminando às 19h para todos os distritos.

Neste período é esperada chuva que "poderá ser persistente e por vezes forte".