Nova vereadora de Braga assume Polícia Municipal

Olga Pereira, jurista de profissão, que durante os últimos seis anos foi a chefe de gabinete do presidente, Ricardo Rio, fica assim parte dos pelouros que eram de Firmino Marques, o novo deputado do PSD na Assembleia da República, sendo que a Gestão e Conservação de Equipamentos Municipais inclui também o Mercado, o Cemitério, o Castelo, Francisco Sanches e o Cinema de São Geraldo.

Licenciada em Direito em 1999, pela Universidade Católica Portuguesa, onde completou uma pós-graduação em Direito Público e mestrado em Administração e Políticas Públicas pelo ISCTE, Olga Pereira exerceu advocacia até ingressar na Administração Regional de Saúde do Norte, como jurista, em 2004.

Olga Pereira foi ainda responsável pela coordenação da Unidade de Apoio à Gestão do Agrupamento de Centros de Saúde de Braga e auditora para candidaturas de USF B, tendo feito parte como juiz árbitro do Tribunal Arbitral para resolução do litígio com a empreitada do Hospital de Proximidade de Lamego.

Atualmente, Olga Pereira preside à Assembleia de Freguesia de São Victor, à Assembleia Geral da AGERE e ao Conselho Fiscal da Associação das Festas de São João.