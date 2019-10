Tufão Hagibis fez pelo menos 24 mortos no Japão

Subiu para 24 o número de vítimas mortais na sequência do tufão Hagibis, que atingiu este sábado o Japão.

De acordo com o último balanço, há ainda 17 desaparecidos e cerca de 170 feridos. Para os trabalhos de socorro, o Governo japonês já mobilizou 27 mil membros das Forças de Autodefesa.

Recorde-se que o tufão atingiu o Japão este sábado. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) havia previsto chuvas de intensidade raramente observada em 12 regiões do centro e este do país: Shizuoka, Kanagawa, Tóquio, Saitama, Gunma, Yamanashi, Nagano, Ibaraki, Tochigi, Niigata, Fukushima e Miyagi. Pelas 21h00 locais (15h00 em Portugal continental), o Hagibis chegou à capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilómetros por hora.

Milhares de pessoas já foram acolhidas em centros de abrigo, depois de mais de sete milhões de pessoas terem sido aconselhadas a deixar as suas habitações.

O Governo já deixou claro que fará tudo o que estiver ao seu alcance durante as operações de socorro.