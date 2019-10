Contagem de espingardas. Quem está com quem?

Morais Sarmento - Vice-presidente do PSD

Sarmento já deixou claro que o PSD não deva mudar de estratégia. Elogia a competência técnica e a experiência de Rui Rio e não reconhece qualquer «estratégia alternativa» a Luís Montenegro.

Luís Filipe Menezes - Ex-presidente do PSD

Luís Filipe Menezes defende que Rui Rio deve continuar a liderar o partido. «Terá o meu total apoio. Sem hesitações. Qualquer outro cenário é para mim, por agora, extemporâneo e pouco responsável», escreve o ex-líder do PSD.

José Manuel Fernandes - Presidente da distrital de Braga

O líder da distrital de Braga defende que o PSD não tem nada a ganhar em antecipar as eleições internas. Está com Rui Rio desde a primeira hora e garante que «nenhum militante teria tido melhor resultado».

Manuela Ferreira Leite - Ex-líder do PSD

A ex-líder do PSD defende que Rui Rio deve recandidatar-se e avisa que se isso não acontecer «o PSD esfrangalha-se». Para Ferreira Leite, não há ninguém em condições de conseguir melhor do que Rui Rio.

Salvador Malheiro - Vice-presidente do PSD

O presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do partido defende que Rui Rio «é o melhor militante do PSD para continuar neste caminho de afirmação e credibilização do PSD».

David Justino - Vice-presidente do PSD

O ex-vice-presidente defendeu, na TSF, que «continua a ser pertinente a estratégia e a opção que foi feita há um ano e meio». Se Rio avançar contará com o seu apoio.

Pacheco Pereira - Ex-dirigente do PSD

O ex-líder parlamentar do PSD defende que Rui Rio deve continuar. «No meu entender ele deve ir à luta», disse, no programa Circulatura do Quadrado, na TVI.

Ângelo Correia - Ex-dirigente do PSD

O histórico do PSD defende que é preciso acabar com as divergências internas que duram há alguns anos, mas continua ao lado de Rui Rio. «Ele tem de concorrer. Terá o meu voto», disse. Ângelo Correia está com o atual líder desde o início e foi o responsável pela área da Defesa no Conselho Estratégico Nacional.

José Eduardo Martins - Ex-deputado do PSD

O ex-deputado do PSD anunciou, esta semana, que apoiará Miguel Pinto Luz. José Eduardo Martins considera que o autarca tem qualidades para ser o próximo líder do PSD.

Carlos Carreiras - Autarca

Carreiras foi um dos principais críticos da liderança de Rui Rio e vai apoiar o seu vice-presidente na autarquia de Cascais. Miguel Pinto Luz «É um jovem quadro do PSD muito bem preparado e tem capacidade de trabalho», disse.

Vasco Rato - Ex-presidente da FLAD

O ex-presidente da FLAD escreveu um artigo, no Jornal de Notícias, a elogiar Miguel Pinto Luz. «Militantes como Miguel Pinto Luz dinamizarão a mudança que o país precisa», garante.

Teresa Morais - Deputada do PSD

Teresa Morais estará ao lado de Luís Montenegro. Num artigo no Observador, a ex-governante arrasou a liderança de Rui Rio. «Desde o início do seu mandato mais não fez do que excluir, afunilar, hostilizar militantes do seu partido, convidando a sair quem pensava diferente».

Luís Menezes - Ex-deputado do PSD

O ex-deputado social-democrata Luís Menezes foi dos primeiros a defender a candidatura de Montenegro à liderança. «Acredito que é o melhor candidato», afirmou.

Carlos Abreu Amorim - Deputado do PSD

Foi vice-presidente do grupo parlamentar liderado por Luís Montenegro e estará ao seu lado na disputa interna. Defende que é preciso unir o partido e «respeitar as diferenças que fazem a força do todo».

Pedro Duarte - Ex-líder da JSD

O ex-líder da JSD mostrou-se disponível para avançar há cerca de um ano, mas não só desistiu como já anunciou que vai apoiar Luís Montenegro. «Tem condições para congregar esse novo projeto político dentro do PSD», disse Pedro Duarte.

Hugo Soares - Ex-líder parlamentar do PSD

É um dos principais apoiantes de Luís Montenegro. O ex-líder parlamentar do PSD foi afastado das listas por Rui Rio, mas terá um papel de destaque no partido se Luís Montenegro chegar à liderança.

Almeida Henriques - Autarca

Defende que a derrota nas legislativas deve levar à saída de Rui Rio. «Não houve nenhum líder com um resultado abaixo de 30% que não tivesse colocado o seu lugar à disposição», disse o presidente da Câmara de Viseu. É um dos principais apoiantes de Luís Montenegro.

Pedro Alves - Presidente da distrital de Viseu

O líder da distrital de Viseu defende que «não há derrotas honrosas» e prepara-se para apoiar a candidatura de Luís Montenegro à liderança. No início do ano, a distrital de Viseu apoiou a antecipação das eleições diretas.

Paulo Cunha - Autarca

O presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão considerou que Rui Rio «não tem condições para voltar a liderar o partido». Estará ao lado de Luís Montenegro.

Alexandre Gaudêncio - Líder do PSD/Açores

Alexandre Gaudêncio, apoia Luís Montenegro. «É a figura que, na minha opinião pessoal, gera mais consenso neste momento para liderar o partido», diz.