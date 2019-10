Taxista terá tentado violar passageira em Lisboa

Uma mulher terá sido vítima de uma tentativa de violação por parte de um taxista, na noite de sábado, em Monsanto.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima, uma passageira, apanhou o táxi nas Docas, em Lisboa, e foi levada pelo taxista até Monsanto, onde a tencionava violar.

Escreve o mesmo jornal, que cita o depoimento da vítima às autoridades, que o homem lhe rasgou as roupas. A mulher terá conseguido evitar a violação ao dizer ao taxista que era portadora de SIDA. O homem acabou por a deixar de imediato e abandonou o local.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 08h06 quando uma testemunha encontrou a vítima inanimada no chão e com a roupa rasgada. A PJ esteve no local e a mulher foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier.

A vítima, que ficou com vários ferimentos, apresentou queixa às autoridades, que estão já a investigar o caso.